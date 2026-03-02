Novara Circolo dei lettori | un marzo dedicato alle Voci di donna

A marzo, il Circolo dei lettori di Novara ospita una rassegna intitolata “cielo aperto” dedicata alle voci di donna. L’iniziativa invita il pubblico a partecipare a incontri e dialoghi, creando uno spazio vivo e attraversabile. Il tema suggerisce l’idea di rimanere esposti alle storie, alle domande e alle parole, con l’obiettivo di favorire nuove modalità di ascolto.

A marzo il Circolo dei lettori di Novara si fa spazio aperto: attraversabile, permeabile, vivo. Il tema della rassegna, "cielo aperto", è un invito a restare esposti, alle storie, alle domande, ai dialoghi, perché solo così le parole trovano nuovi modi di essere ascoltate.Torna così Voci di donna.