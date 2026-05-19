La casa degli errori nell' Agrigentino un morto ogni otto giorni per incidenti domestici | la mappa del rischio

In una regione dell'Agrigentino, si registra in media un decesso ogni otto giorni a causa di incidenti domestici. Le abitazioni sono piene di potenziali pericoli invisibili, come tappeti non saldamente fissati, angoli appuntiti di mobili, pentole calde lasciate incustodite, scale non sicure, soppalchi privi di protezioni, stufe e candele lasciate senza attenzione. Questi rischi si accumulano negli ambienti di tutti i giorni, rendendo la casa un luogo che può trasformarsi rapidamente in una trappola.

Appartamenti disseminati di trappole invisibili. Un tappeto fuori posto, lo spigolo di un tavolo, pentole bollenti, scale e soppalchi, stufe e candele incustodite. Non c’è angolo di casa che non nasconda un’insidia. Un campo minato tra le pareti domestiche che ogni giorno alimenta il bollettino. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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