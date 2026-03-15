Un pensionato morto nell' incendio della sua casa nell' Agrigentino

Un pensionato ha perso la vita in un incendio che ha interessato il suo appartamento in via Michele Bianchi a Sant'Angelo Muxaro. Le fiamme sono scoppiate nel cuore della notte e hanno reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Un pensionato è morto nell’incendio divampato all’interno del suo appartamento in via Michele Bianchi, a Sant'Angelo Muxaro. Le fiamme si sono propagate rapidamente, avvolgendo l’abitazione e impedendo all’uomo di mettersi in salvo. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato il rogo. Sul posto sono intervenuti cinque mezzi dei vigili del fuoco, che dopo aver domato l’incendio hanno rinvenuto il corpo senza vita del pensionato. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Un pensionato morto nell'incendio della sua casa nell'Agrigentino Articoli correlati L'imprenditore Sergio Lippi morto a Corteno Golgi nell’incendio della sua casa: fatale il fumo tossicoTragedia a Corteno Golgi, comune in provincia di Brescia: l’imprenditore 54enne Sergio Lippi è morto nella mattinata di sabato 21 febbraio, intorno... Dramma nel Cilento: morta l'anziana ustionata nell'incendio della sua casaL'80enne di Centola era giunta nella struttura partenopea in codice rosso, con ustioni estese su oltre il 50 per cento del corpo Non ce l’ha fatta... Aggiornamenti e notizie su Un pensionato morto nell'incendio della... Discussioni sull' argomento Il boss Vetro intercettato: L’ho fatto entrare in massoneria, gli ho fatto conoscere la politica; Schianto alle porte di Raffadali, due feriti gravi: uno trasportato in elisoccorso. Un pensionato morto nell'incendio della sua casa nell'AgrigentinoUn pensionato è morto nell’incendio divampato all’interno del suo appartamento in via Michele Bianchi, a Sant'Angelo Muxaro. Le fiamme si sono propagate ... gazzettadelsud.it Appartamento in fiamme a Sant’Angelo Muxaro, morto pensionatoTragedia a Sant’Angelo Muxaro, nell’agrigentino. Un pensionato del posto è morto in seguito all’incendio divampato all’interno del suo appartamento in via Michele Bianchi. Non è ancora chiara la causa ... grandangoloagrigento.it Nuova "casa" per il calcio agrigentino. Prosegue il piano di patrimonializzazione di Morgana facebook