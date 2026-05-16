Oggi i funerali del piccolo Giulio A Bergamo ogni tre giorni un pedone coinvolto in incidenti stradali

Oggi si tengono i funerali del bambino coinvolto in un incidente stradale. A Bergamo, si registrano in media un incidente con pedone ogni tre giorni. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, dopo aver acquisito gli atti dalla polizia locale. La vittima, un bambino, è deceduta a seguito dell’incidente avvenuto in città. Le autorità stanno esaminando le circostanze dell’incidente e le eventuali responsabilità. La notizia ha suscitato attenzione tra i residenti e le autorità locali.

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La Procura di Bergamo ha aperto un fascicolo per omicidio stradale dopo aver ricevuto gli atti dalla polizia locale. Indagata, come atto dovuto, G.S., la donna di 70 anni residente in città che era alla guida della Smart che mercoledì 13 maggio ha travolto Giulio Lovera, 9 anni, in piazzale Risorgimento. Sotto choc ma illesa, agli agenti intervenuti sul posto ha raccontato disperata di non essersi accorta di nulla. Per ulteriori accertamenti l’auto è stata posta sotto sequestro: approfondimenti affidati anche al pubblico ministero che ha in mano il fascicolo, la dottoressa Annaelena Mencarelli, che disporrà una consulenza cinematica per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e verificare eventuali ipotesi di distrazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Due incidenti stradali nel territorio aretino: tre persone feriteDue incidenti stradali si sono verificati nel corso della giornata nel territorio aretino, rendendo necessario l’intervento dei sanitari del 118, dei... Tragedia a Bergamo: morto il piccolo Giulio, investito da un’auto? Domande chiave Come ha fatto l'auto a non vedere il bambino nonostante il clacson? Quali errori di visibilità hanno causato l'impatto tra la Smart... Addio a Riccardo Siano, maestro della fotografia: Raccontava con la luce. Oggi funerali a Napoli x.com Vinchiaturo, oggi i funerali di Pasquale SpensieriSi terranno questa mattina alle 11.30 nella chiesa madre di Vinchiaturo i funerali di Pasquale Spensieri, morto dopo un incidente sul lavoro. Dopo due settimane di ricovero all’ospedale Cardarelli di ... rainews.it Giulio, super perizia sull’incidente. Oggi i funerali a San PaoloLa Procura incaricherà un consulente per chiarire la dinamica. Indagata la donna alla guida della Smart. Anche venerdì 15 maggio in tanti alla camera ardente di Giulio. In zona un analogo dramma 23 an ... ecodibergamo.it Divisione delle ceneri crematorie reddit