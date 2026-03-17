Durante la cerimonia degli Oscar, Barbra Streisand ha reso omaggio a Robert Redford, suscitando l'ironica reazione di Jane Fonda. L’attrice e attivista, nota per la sua sincerità, ha commentato con sarcasmo l’atto di Streisand, che ha dedicato un tributo all’attore. Jane Fonda si distingue per il suo stile diretto e senza mezzi termini, mantenendo sempre un atteggiamento fedele alla sua personalità.

Jane Fonda è nota, oltre che per il talento e la personalità, anche per dire sempre quello che pensa. Lo ha dimostrato ancora una volta alla cerimonia degli Oscar 2026, quando ha ironizzato sull’ omaggio di Barbra Streisand a Robert Redford. Jane Fonda e la frecciata a Barbra Streisand. Il divo hollywoodiano è morto lo scorso settembre a 89 anni, e l’Academy ha voluto ricordarlo sul palco del Dolby Theatre. Il compito è stato assegnato a Barbra Streisand, che per lui ha cantato The Way We Were. Intervistata al party degli Oscar di Vanity Fair da Entertainment Tonight, Jane Fonda sembra essersi tolta un sassolino dalla scarpa. GUARDA LE FOTO Robert Redford e Barbra Streisand: come eravamo (meravigliosi). 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Jane Fonda ha ironizzato sull’omaggio di Barbra Streisand a Robert Redford durante la cerimonia degli Oscar. Il video

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The Way We Were - Barbra Streisand - Robert Redford's Tribute

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