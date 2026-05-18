Recentemente si sono susseguite notizie riguardanti esercitazioni militari in Bielorussia che coinvolgono armi nucleari, con Minsk e Mosca impegnate in attività di addestramento. Si discute anche sull’impatto del missile Oreshnik sulla sicurezza dei confini della NATO, mentre il presidente ucraino ha ipotizzato diversi scenari di attacco nella zona di Kiev. La situazione ha generato attenzione internazionale, con analisti che monitorano possibili sviluppi e implicazioni geopolitiche.

? Punti chiave Come influenzerà il missile Oreshnik la sicurezza dei confini NATO?. Quali scenari di attacco ipotizza Zelensky per la zona di Kiev?. Perché Mosca ha scelto proprio ora di coordinare le manovre nucleari?. Cosa rivelano i nuovi spostamenti logistici delle truppe bielorusse?.? In Breve Zelensky ordina rinforzi truppe lungo il confine settentrionale ucraino verso la Bielorussia.. Peskov nega intenzioni aggressive russa dopo le dichiarazioni della presidenza ucraina.. Esercitazioni seguono lo schieramento del missile ipersonico Oreshnik in territorio bielorusso.. Mosca ha testato il missile balistico intercontinentale Sarmat la scorsa settimana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Minsk e Mosca: addestramento militare su armi nucleari in Bielorussia

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The Shadow Army That Broke Hitlers Eastern Front

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