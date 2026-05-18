russia e bielorussia si esercitano alla prontezza di dispiegamento e impiego di armi nucleari

Il ministero della Difesa di Minsk ha comunicato che Russia e Bielorussia hanno iniziato esercitazioni sulla prontezza di dispiegamento e impiego di armi nucleari. La notizia è stata diffusa dalla Tass e riguarda le attività congiunte delle due nazioni, che si sono svolte recentemente. Le esercitazioni sono state annunciate pubblicamente e si sono concentrate sulla verifica delle capacità di dispiegamento e gestione di armamenti nucleari. Nessun dettaglio sui tempi o sulle modalità specifiche delle operazioni è stato reso noto.

Roma, 18 maggio 2026 - Russia e Bielorussia hanno avviato le esercitazioni per la prontezza dell’impiego di armi nucleari, ha annunciato il ministero della Difesa di Minsk, rilanciato dalla Tass. Esercitazioni che si tengono dalla primavera 2024, da quando il presidente Vladimir Putin ha soddisfatto una richiesta dell’omologo bielorusso Aleksandr Lukašenko di avere sul suo territorio armi nucleari come deterrenza, occasione sfruttata dallo zar per aumentare la pressione sull’Europa sostenitrice dell’Ucraina. Putin ha infatti autorizzato il trasferimento in Bielorussia di armi nucleari tattiche e missili ipersonici, ma mantenendo il controllo delle testate nucleari sotto Mosca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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