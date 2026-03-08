Un' eccellenza nella cura del tumore al seno | la Chirurgia senologica compie 20 anni tra ricerca umanizzazione e nuove tecnologie

Domenica si è celebrato il ventennale della Struttura complessa di Chirurgia senologica di Forlì, un reparto dedicato alla cura del tumore al seno. La struttura è stata istituita 20 anni fa e oggi conta su un team di medici che utilizza tecnologie avanzate per trattare i pazienti. La celebrazione ha coinvolto figure chiave come il professor Dino Amadori, il dottor Secondo Folli e la dottoressa Annalisa Curcio.

Sottolinea la dottoressa Curcio: "L'importanza attribuita al benessere psico-fisico e alla qualità di vita non sono aspetti secondari ma parte integrante della cura" E' stato celebrato domenica il ventesimo anniversario dell'istituzione della Struttura complessa di Chirurgia senologica di Forlì, un progetto nato dalla lungimirante visione del professor Dino Amadori, guidato all'origine dal dottor Secondo Folli e ad oggi dalla dottoressa Annalisa Curcio, che hanno saputo trasformare un'idea in una realtà d'eccellenza riconosciuta a livello nazionale. "Celebrare questo traguardo - dichiara la dottoressa Curcio - proprio nel giorno della Festa della donna, non è solo una coincidenza simbolica, ma la testimonianza di un impegno concreto nel porre al centro dell'interesse e dell'attenzione la donna nella sua interezza".

