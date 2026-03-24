Chanel reinventa l’immaginario pop, con Margot Robbie che interpreta l’iconica Kylie Minogue nel videoclip Come Into My World, in un racconto dedicato alla nuova borsa Chanel 25. Il riferimento, immediato e riconoscibile, non si limita a un esercizio nostalgico: viene piuttosto filtrato attraverso una lente contemporanea che ne esalta ritmo, ripetizione e identità. La regia richiama l’approccio circolare e ipnotico creato da Michel Gondry, trasformando lo spazio urbano in una coreografia visiva fluida, dove il movimento diventa linguaggio. Robbie attraversa la scena con una presenza calibrata, mai imitativa, ma evocativa: il suo gesto si inserisce nel codice Chanel con naturalezza, tra rigore sartoriale e leggerezza dinamica. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Chanel reinventa l’immaginario pop, con Margot Robbie che interpreta l'iconica Kylie Minogue nel videoclip "Come Into My World"

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Chanel chiama Margot Robbie e Kylie Minogue nella nuova campagnaIl film dedicato alla borsa Chanel 25 e diretto da Michel Gondry ha come protagonista l'attrice ambasciatrice della maison e vede la partecipazione speciale della cantante australiana. it.fashionnetwork.com