Kylie Jenner e il nuovo progetto di skincare da bere | ecco cosa sapere

Kylie Jenner ha annunciato il lancio di una nuova linea di prodotti skincare, specificamente preparati da sciogliere in acqua. Si tratta di idratanti in forma liquida che promettono di offrire una nuova modalità di applicazione. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali, senza ulteriori dettagli sui componenti o sulla distribuzione. La presentazione del prodotto ha attirato l’attenzione dei follower della influencer.

Idratazione inside out come Kylie Jenner: come funziona (al di là del trend) Elettroliti per favorire l’equilibrio idrico, acido ialuronico per supportare la capacità della pelle di trattenere preziose riserve d'acqua, concludendo con il collagene per contribuire alla struttura e alla compattezza della cute: la formulazione del nuovo prodotto by Kylie Jenner si basa su attivi noti e ampiamente utilizzati anche in ambito topico. Il loro ruolo, però, va contestualizzato. «L’idratazione sistemica è un pilastro della salute cutanea, ma anche se potenziata da attivi star come quelli citati, non può sostituire una skincare routine quotidiana, costruita in modo corretto e personalizzato», spiega la dottoressa Deborah Maniglia, medico estetico rigenerativo di Laser Clinic Milano.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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