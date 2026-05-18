Kumo, noto per la partecipazione ad Amici, ha confermato di avere una relazione con Giulia Stabile durante un’intervista nel podcast BerAlive. La conferma arriva dopo mesi di speculazioni sui social e voci di un legame tra i due. Nell’intervista, l’artista ha parlato della loro frequentazione, senza entrare in dettagli specifici, ma affermando che tra loro c’è qualcosa. La notizia ha subito attirato l’attenzione dei fan e dei media, che seguono con interesse gli sviluppi di questa storia.

Kumo torna a far parlare di sé dopo l’esperienza ad Amici. Ospite del podcast BerAlive, l’ex allievo del talent di Maria De Filippi ha risposto ad alcune domande sui rapporti nati durante il programma, chiarendo i gossip che nel tempo hanno coinvolto Martina Giovannini, Isobel Kinnear e soprattutto Giulia Stabile. Proprio sul legame con la ballerina professionista vincitrice della ventesima edizione, il racconto del danzatore ha acceso di nuovo l’attenzione dei fan. Kumo e Giulia Stabile dopo “Amici”. Kumo ha confermato che con Giulia Stabile non c’è stata soltanto una normale collaborazione tra colleghi. Nel podcast BerAlive, l’ex allievo di Amici ha ammesso: “ Con lei ci sono state un po’ di cose ”, evitando però di trasformare il racconto in una grande (e tardiva) dichiarazione romantica. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Amici, Kumo conferma la storia con Giulia Stabile: “Fra noi qualcosa”

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