Auto sulla folla a Modena Salim El Koudri non risponde al gip ma fornisce codici sblocco cellulare

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modena un’auto ha investito diverse persone in una zona affollata. L’uomo coinvolto, Salim El Koudri, non ha risposto alle domande del giudice, ma ha consegnato i codici di sblocco del suo cellulare. La procura non ha ancora richiesto l’aggravante di terrorismo o di premeditazione, in assenza di prove che possano confermarle. La vicenda è sotto l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno indagando sulle cause e sui dettagli dell’incidente.

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Per Salim El Koudri non è stata chiesta l'aggravante di terrorismo o la premeditazione, attualmente non provata. Il 30enne che ha travolto la folla in auto a Modena non ha risposto alle domande del gip, ma ha fornito i codici di sblocco per permettere l'analisi del suo cellulare. "Non vuole ancora incontrare i genitori - ha spiegato il legale -. Vuole essere pronto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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