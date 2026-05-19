Auto sulla folla a Modena Salim El Koudri non risponde al gip ma fornisce codici sblocco cellulare

A Modena un’auto ha investito diverse persone in una zona affollata. L’uomo coinvolto, Salim El Koudri, non ha risposto alle domande del giudice, ma ha consegnato i codici di sblocco del suo cellulare. La procura non ha ancora richiesto l’aggravante di terrorismo o di premeditazione, in assenza di prove che possano confermarle. La vicenda è sotto l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno indagando sulle cause e sui dettagli dell’incidente.

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