Nella notte si disputa la finale della Eastern Conference tra i Knicks e i Cavaliers. La squadra allenata da coach Brown si presenta con Harden e Mitchell in campo, pronti a sfidare Brunson e i suoi compagni. La partita rappresenta una sfida importante per stabilire chi avanzerà alle finali di conference. Entrambe le squadre cercano la vittoria per ottenere un posto tra le migliori della Eastern. La partita si preannuncia intensa e ricca di emozioni.

Davvero intrigante la finale della Eastern Conference con due squadre che ci arrivano in modo decisamente diverso. I Knicks stanno attraversando forse il miglior momento della loro recente storia cestistica e dopo essere andati sotto 1-2 nella serie di primo turno contro gli Hawks, hanno cambiato passo diventando assolutamente devastanti. Sette vittorie consecutive con uno scarto totale di qualcosa come 185 punti, tirando peraltro, durante la striscia positiva, con percentuali pazzesche: 54.8% dal campo e 43.2% da tre. Nella Grande Mela si respira un’aria particolare con una tifoseria abbonata alle delusioni convinta che questa sia davvero la volta buona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Knicks-Cavaliers si giocano il trono a est: Harden e Mitchell sfidano Brunson

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