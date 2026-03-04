Cavs senza Mitchell | Tyson e Harden firmano la rivincita sui Pistons

Nella notte NBA, i Cleveland Cavaliers, privi di Mitchell, hanno vinto contro i Pistons con il punteggio di 113-109. Tyson e Harden hanno contribuito con prestazioni decisive, permettendo alla squadra di conquistare la vittoria in trasferta dopo una recente sconfitta. La partita si è disputata sul parquet di Detroit, con i Cavaliers che sono riusciti a mantenere il vantaggio negli ultimi minuti.

Nella serata NBA, i Cleveland Cavaliers hanno imposto la loro resilienza espugnando Detroit con un 113-109, riscattando la sconfitta esterna rimediata nella precedente uscita. L'incontro ha mostrato una partita equilibrata, decisa nel finale da una giocata decisiva e da una gestione tesa del punteggio, con la squadra ospitante costretta a inseguire a lungo ma capace di riavvicinarsi nel quarto periodo. La formazione ospite è scesa in campo priva di Donovan Mitchell, indisponibile per un infortunio all'inguine che si protrae da alcune settimane. Jaylon Tyson è stato il riferimento offensivo con 22 punti, mentre James Harden ha chiuso la notte con 18 punti.