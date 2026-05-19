Kimi Antonelli si sveglia e il primo pensiero è Verstappen al Nurburgring | il dettaglio nel suo VLog

Durante la settimana di pausa prima del Gran Premio del Canada, il giovane pilota ha condiviso nel suo VLog un momento in cui, appena sveglio, ha deciso di seguire le qualifiche della 24 Ore del Nurburgring. Nel video si nota che si interessa immediatamente alle prestazioni di Verstappen, osservando attentamente gli sviluppi dell’evento. Questo dettaglio è stato evidenziato come parte del suo racconto sulla giornata, senza ulteriori commenti o analisi.

Nel VLog della settimana di pausa a San Marino prima del GP del Canada, Kimi Antonelli mostra un dettaglio significativo: appena sveglio segue le qualifiche della 24 Ore del Nurburgring per vedere come sta andando Max Verstappen. Un gesto che racconta il rapporto tra i due e la comune attrazione per le corse fuori dalla Formula 1. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GP Cina, Kimi Antonelli alla prima vittoria in F1: Toto Wolff lo esalta dopo la gara

Sullo stesso argomento

La Mercedes vieta a Kimi Antonelli di prendere la patente per il Nurburgring: non è ancora Max VerstappenKimi Antonelli aveva aperto alla possibilità di prendere la licenza per correre sulla Nordschleife, ma la Mercedes ha chiuso subito la porta: Bradley...

Leggi anche: Kimi Antonelli e Max Verstappen puntano alla 24 Ore di Nürburgring con auto GT3.

Antonelli rompe il silenzio per la sorella: Auguri Maggie e chiama Pasini durante la diretta Moto3Durante la sosta mentre prepara la prossima tappa della F1 in Canada, il leader del Mondiale Kimi Antonelli è tornato sui social per il compleanno della sorella Maggie ... sport.virgilio.it

San Marino, il nido di Kimi Antonelli tra bowling, kart e padel: Mi alleno e vedo gli amiciUn giorno sul Titano con il campione di Formula Uno. Che vive lì, dove il padre ha anche le sue aziende. Si sta bene, ho i miei spazi. Sinner? A Roma ... bologna.repubblica.it