Due giovani piloti si preparano a partecipare alla 24 Ore di Nürburgring con vetture GT3. Entrambi sono noti per le loro esperienze in diverse categorie di motorsport e si stanno concentrando su questa gara di durata, programmando di affrontare le lunghe ore di competizione con le rispettive auto. La partecipazione si inserisce nel calendario delle corse endurance, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

"> Kimi Antonelli e le sue Ambizioni per l’Endurance. Kimi Antonelli ha recentemente espresso il desiderio di unirsi a Max Verstappen per affrontare la 24 Ore del Nurburgring. Il giovane talento italiano ha anche individuato altre tre importanti gare di endurance che vorrebbe disputare insieme al quattro volte campione del mondo. Dopo aver ottenuto il permesso di competere sull’iconico tracciato del Nurburgring Nordschleife lo scorso anno, Verstappen ha catalizzato l’attenzione di altri piloti, spingendoli a esplorare categorie al di fuori della Formula 1. La crescente popolarità delle gare di endurance sta attirando sempre più concorrenti dal mondo della F1.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Kimi Antonelli e Max Verstappen puntano alla 24 Ore di Nürburgring con auto GT3.

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Intanto, Andrea Kimi Antonelli sventolerà la bandiera verde per l’inizio della gara di domani ad Imola per il WEC. L’annuncio è stato reso noto solo poco fa. #MemasGP #WEC #6hImola #KimiAntonelli - facebook.com facebook