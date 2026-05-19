A Rozzano, nella competizione di kickboxing, il Tempio di Bellona si è aggiudicato otto medaglie d'oro, conquistando la maggior parte dei titoli in palio. Gli atleti che hanno ottenuto il massimo risultato sono stati protagonisti di performance convincenti, dimostrando abilità tecniche e determinazione. La vittoria si deve anche all’applicazione del metodo del Maestro Cucco, che ha contribuito a sviluppare le capacità dei partecipanti. La manifestazione ha visto una forte presenza di atleti provenienti da diverse realtà sportive della zona.

? Punti chiave Chi sono gli atleti che hanno dominato il podio a Rozzano?. Come ha fatto il metodo del Maestro Cucco a produrre otto ori?. Perché il supporto delle famiglie è stato decisivo per i dodici combattenti?. Quali sono le prossime sfide agonistiche fissate per il gruppo fermano?.? In Breve Dodici atleti hanno gareggiato tra il 15 e il 17 maggio a Rozzano.. Vittorie di Abbruzzetti, i fratelli Cucco, Marinozzi e Vrapi nelle varie categorie.. Piazzamenti per Renzi, Saltarelli, Bracalente, Minnucci e Ur Rehman nelle discipline K1 e Kickboxing.. Il debutto di Matteo Mancini è stato valutato eccellente dal team tecnico.. Gli atleti dell’associazione Il Tempio di Bellona hanno conquistato 8 ori, 3 argenti e 3 bronzi durante il Campionato Nazionale di KickboxingK1 Fight1 a Rozzano tra il 15 e il 17 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kickboxing: il Tempio di Bellona trionfa a Rozzano con 8 ori

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