Kickboxing | Viareggio trionfa a Riccione con 3 ori e 3

I campionati italiani di kickboxing a Riccione si sono conclusi con una forte presenza di atleti di Viareggio, che hanno conquistato tre medaglie d'oro e altrettante di bronzo. La competizione ha visto protagonisti diversi team provenienti da tutta Italia, con i rappresentanti viareggini che hanno ottenuto risultati significativi nel settore. L'evento ha attirato l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori nel mondo della kickboxing.

I Campionati italiani di kickboxing contatto pieno si sono svolti a Riccione, con un bilancio positivo per i team viareggini. Marko Leka, Ayyoub Aghrini e Lorenzo Nianucci hanno conquistato il titolo di campioni nazionali vincendo l'oro. La rappresentanza locale ha portato a casa anche due medaglie d'argento e un bronzo, confermando la solidità delle palestre del territorio. Il successo è stato raccolto dagli atleti guidati dai maestri Carlo Cinquini e Luciano Pinato. Il dominio dei campioni viareggini. L'eccellenza sportiva della zona costiera emersa nettamente durante le gare disputate sul campo di Riccione. Marko Leka, atleta dello Yoseikan, ha raggiunto il vertice assoluto vincendo l'oro e il titolo nazionale.