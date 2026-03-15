Livorno | Pintauro trionfa con 4 ori e 5 medaglie ai

Durante i campionati regionali FIN a Livorno, la piscina provinciale di Grosseto ha visto Pintauro conquistare quattro medaglie d'oro e altre cinque medaglie complessive, evidenziando le performances dei nuotatori locali. La competizione ha raccolto diverse squadre della regione, portando a risultati di rilievo per il nuoto toscano.

La Piscina Provinciale di Grosseto ha registrato una serie di risultati significativi durante i campionati regionali FIN svoltisi a Livorno, confermando la solidità del nuoto locale. Al centro della scena c’è Aurora Pintauro, atleta tesserata con la Virtus Buonconvento, che si è imposta in quattro prove individuali e ha contribuito al successo delle staffette. Oltre alle vittorie nei 400, 800 e 1500 stile e nei 400 misti, l’atleta ha ottenuto anche due bronzi nelle gare corte e tre argenti nelle competizioni di squadra. I tempi registrati nelle prove di mezzofondo hanno permesso all’atleta di migliorare ulteriormente le proprie prestazioni per accedere ai campionati italiani previsti a Riccione alla fine del mese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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