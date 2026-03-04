Il mercato del Napoli si anima con una voce che circola da diverse settimane: Manna potrebbe trasferirsi in Premier League. La squadra partenopea è ancora impegnata nella stagione di campionato e nella corsa alla qualificazione in Champions League. La notizia del possibile trasferimento rappresenta una delle novità più discusse tra gli addetti ai lavori e i tifosi. La decisione finale dovrebbe arrivare nei prossimi mesi.

La stagione è ancora lunga, mancano ancora diverse partite ed il Napoli è pienamente impegnato all’interno della corsa Champions League. Sono diverse le squadre che ad oggi ambiscono a rientrare nei primi quattro posti della classifica, sarà una lunga battaglia da qui al termine del campionato. Per gli azzurri, poi, resta il caldo il tema degli infortuni ed alcuni calciatori che rientreranno nei prossimi giorni (vedi Anguissa e De Bruyne) e che potrebbero aiutare la squadra di Antonio Conte nel rush finale. Al netto di questo, il club continua a lavorare sul futuro e sulla possibilità di rinforzare la squadra a disposizione di Conte. L’allenatore ha lasciato intendere che resterà sulla panchina azzurra, il che potrebbe aiutare anche le operazioni da fare nel corso della prossima sessione estiva. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, la rivelazione che conferma tutto: Manna tenterà il colpo in Premier League

Mercato Napoli, Manna pensa alla stellina che infiamma l’Europa: c’è la conferma dell’agenteIl direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, ha messo nel mirino Eduard Spertsyan, trequartista classe 2005 in forza al...

Leggi anche: Napoli, Manna prima della Juve: «Rosa cortissima, ma daremo tutto. Su Giovane e il mercato…»

BLOCCO MERCATO NAPOLI | Vi raccontiamo tutta la VERITÀ

Altri aggiornamenti su Mercato Napoli.

Discussioni sull' argomento Nove mercati rionali di Napoli saranno riqualificati: progetti e investimenti; Il Napoli riabbraccia un pezzo da novanta a centrocampo: per Conte l'emergenza sta finendo; Calciomercato Napoli, nel mirino c'è un 2004 del Bayer Leverkusen: l'hanno già osservato da vicino; Icardi seguito dal Napoli, ma per il doriano spunta anche il Milan.

Schira anticipa la prima possibile operazione di mercato del Napoli per l'estateIl giornalista esperto di mercato, Nicolò Schira, attraverso il suo profilo X, ha anticipato una possibile operazione di calciomercato che il Napoli potrebbe portare a termine a fine stagione, in vist ... msn.com

Mercato Napoli, rinnovo in vista per Leonardo Spinazzola. L'azzurro ha avviato la trattativa con la società, si lavora per definire la durata del prolungamento: il Napoli ha offerto un'estensione fino al 2027, il calciatore chiede fino al 2028. Intanto Spinazzola sar facebook