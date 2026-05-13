Europei Senior di Karate a Francoforte dal 20 al 24 maggio | l’Italia cerca il bis dopo Yerevan

Dal 20 al 24 maggio si svolgeranno a Francoforte gli Europei Senior di Karate, organizzati dalla European Karate Federation. L'evento rappresenta il principale appuntamento continentale della stagione e si terrà in Germania. Durante la competizione saranno assegnati anche cinque posti disponibili per la prossima World Cup di Hangzhou. L’Italia parteciperà con l’obiettivo di bissare il risultato ottenuto a Yerevan.

Dal 20 al 24 maggio 2026 Francoforte ospita i Campionati Europei Senior di Karate EKF, uno degli appuntamenti più attesi della stagione internazionale. I migliori karateka del continente si sfideranno per i titoli europei nelle categorie individuali e a squadre, con il parakarate che torna ad essere parte integrante del programma. L’edizione 2026 giunge a un anno di distanza dagli Europei di Yerevan, chiusi con la Germania prima nel medagliere davanti a Italia e Spagna. Gli azzurri avevano però conquistato il maggior numero di medaglie complessive: un primato che rappresenta un punto di partenza solido in vista di Francoforte. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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