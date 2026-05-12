L'attore riprende il ruolo dell'agente CIA in Jack Ryan: Ghost War. Lo abbiamo incontrato via Zoom. E con lui, due miti: Wendell Pierce e Michael Kelly. Il film è su Prime Video. Dopo quattro stagioni - tra inseguimenti, operazioni clandestine e crisi geopolitiche - il personaggio creato da Tom Clancy (ri)torna a essere raccontato in un lungometraggio, pur tarato per essere il diretto sequel dell'acclamata serie Prime Video. Così, collegandoci su Zoom per il nostro junket video, non possiamo non provare un brivido d'emozione pensando che dall'altra parte, connessi da Los Angeles, ci siano tre leggende che, in un solo set, riescono a riassumere tre epoche seriali differenti.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - John Krasinski è ancora Jack Ryan: “Nonostante tutto, vale la pena avere speranza”. Intervista

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John Krasinski è ancora Jack Ryan: Nonostante tutto, vale la pena avere speranza. IntervistaJohn Krasinski riprende il ruolo dell'agente CIA in Jack Ryan: Ghost War. Lo abbiamo intervistato via Zoom. E con lui, due miti: Wendell Pierce e Michael Kelly. Il film è su Prime Video. movieplayer.it