Genoa Juventus Women 0-0 LIVE | Georgsdottir vicina al gol Forcinella dice no a Carbonell

Nella partita tra Genoa e Juventus Women, terminata con uno 0-0, Georgsdottir ha avuto un’occasione vicina al gol mentre Forcinella ha deviato un tiro di Carbonell. La sfida, valida per la diciassettesima giornata di Serie A Women, è stata seguita in tempo reale con aggiornamenti su moviola, azioni e risultato. La cronaca si è concentrata sugli interventi decisivi delle due squadre durante l’incontro.

di Mauro Munno Genoa Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciassettesima giornata di Serie A Women. Diciassettesima partita di Serie A Women per la Juventus Women in crisi di risultati in campionato. Le bianconere hanno guadagnato due punti nelle ultime tre partite e oggi sono chiamate a una reazione in casa del Genoa. A rischio c’è il terzo posto e quindi la qualificazione alla prossima Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Genoa Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. 29? Tiro Vigilucci – Si sgancia e cerca il tiro dalla lunga distanza. Palla lontana dallo specchio 36? Georgsdottir incontenibile – Salta mezza difesa della Juve e va al cross da destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Genoa Juventus Women 0-0 LIVE: Georgsdottir vicina al gol, Forcinella dice no a Carbonell Articoli correlati Genoa Juventus Women 0-0 LIVE: Georgsdottir vicina al goldi Mauro MunnoGenoa Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciassettesima giornata di Serie... Juventus Women Napoli 0-0 LIVE: De Jong dice no a Floe, Carbonell vicina al gol INTERVALLOCarnesecchi Juve, il portiere sarà bianconero? Le ultimissime sul futuro dell’estremo difensore dell’Atalanta Casemiro Juve, i bianconeri pensano al... Tutto quello che riguarda Genoa Juventus Women Temi più discussi: Alla Sciorba sabato 21 marzo il Genoa Women affronterà la Juventus Women, campione d’Italia; Serie A Women | Juventus-Milan | La partita; Il derby di Roma accende la 17ª giornata: sabato alle 18 luci su Formello. L’Inter ospita il Napoli Women, apre Genoa-Juventus; La Juventus Women in crisi di risultati ospite di un Genoa affamato di punti. Genoa-Juventus Women 0-0: out Calligaris per un problema al fianco10' – Mette in mezzo Thomas, Forcinella blocca in area. 2' – Tiro Genoa: Tentativo di Bahr da fuori, Rusek controlla bene. 1' ... tuttojuve.com Serie A femminile, le statistiche pre gara di Genoa-Juve Women: bianconere vittoriose in 3 trasferte su 4 in LiguriaLa Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, analizza le statistiche post gara relative al match di Serie A femminile, valido per la 17 esima giornata, che le bianconere giocheranno oggi, a partire ... tuttojuve.com Partita da non sbagliare per la Juventus Women Segui con noi Genoa Juve LIVE facebook | Genoa Women-Juventus Women Sabato 21 Marzo Cantera Stadium ( gratuito) Ore 12.30 buoncalcioatutti.it/2026/03/21/ser… #Genoa #GenoaWomen #SerieAWomen #JuventusWomen x.com