Pagelle Juventus Women Roma | Rusek fa il possibile Carbonell è cotta VOTI

Da juventusnews24.com 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella diciannovesima giornata di Serie A Women, si sono affrontate Juventus Women e Roma. Rusek si è distinta con un impegno notevole, mentre Carbonell ha mostrato segni di stanchezza durante la partita. Le pagelle valutano le performance delle giocatrici, offrendo un’analisi dettagliata delle loro prestazioni nel match. Mauro Munno ha scritto le sue valutazioni, evidenziando le caratteristiche principali delle protagoniste in campo.

di Mauro Munno I voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per la diciannovesima giornata di Serie A Women: pagelle Juventus Women Roma. I voti e i giudizi alle protagoniste della diciannovesima giornata di Serie A Women: pagelle Juventus Women Roma. LA SINTESI DELLA PARTITA Rusek 7 – Preferita a De Jong, è ancora una volta la migliore in campo Salvai 5.5 – Sul centro-sinistra, in difficoltà in un paio di letture Kullberg 5 – Uccellata da Dragoni in occasione del gol. Dal 79? Krumbiegel SV Lenzini 5.5 – Sbaglia tanto col pallone tra i piedi. Dal 71? Harviken 5 – Subentra quando la Juve è sbilanciata e patisce Thomas 5.5 – Non trova soluzioni offensive.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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