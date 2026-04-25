Pagelle Juventus Women Roma | Rusek fa il possibile Carbonell è cotta VOTI

Nella diciannovesima giornata di Serie A Women, si sono affrontate Juventus Women e Roma. Rusek si è distinta con un impegno notevole, mentre Carbonell ha mostrato segni di stanchezza durante la partita. Le pagelle valutano le performance delle giocatrici, offrendo un’analisi dettagliata delle loro prestazioni nel match. Mauro Munno ha scritto le sue valutazioni, evidenziando le caratteristiche principali delle protagoniste in campo.

di Mauro Munno I voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per la diciannovesima giornata di Serie A Women: pagelle Juventus Women Roma. I voti e i giudizi alle protagoniste della diciannovesima giornata di Serie A Women: pagelle Juventus Women Roma. LA SINTESI DELLA PARTITA Rusek 7 – Preferita a De Jong, è ancora una volta la migliore in campo Salvai 5.5 – Sul centro-sinistra, in difficoltà in un paio di letture Kullberg 5 – Uccellata da Dragoni in occasione del gol. Dal 79? Krumbiegel SV Lenzini 5.5 – Sbaglia tanto col pallone tra i piedi. Dal 71? Harviken 5 – Subentra quando la Juve è sbilanciata e patisce Thomas 5.5 – Non trova soluzioni offensive.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Women Roma: Rusek fa il possibile, Carbonell è cotta VOTI FESTA JUVENTUS WOMEN: le immagini da Pescara Notizie correlate Pagelle Fiorentina Juventus Women: Rusek al livello di De Jong, Carbonell in riserva VOTIdi Mauro MunnoI voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per la diciottesima giornata di Serie A Women: pagelle Fiorentina Juventus Women... Pagelle Juventus Women Wolfsburg: Carbonell fino alla fine, Godo incompiuta VOTIGoretzka Juve, i bianconeri si iscrivono alla corsa per il colpaccio a parametro zero. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Le pagelle di Juventus-Bologna: David risorge ancora una volta, Castro fuori dal gioco; Juventus-Bologna 2-0, pagelle: David (7) apre il match, Thuram (7) lo chiude, Castro (5) cancellato da Bremer (7); Juventus-Bologna 2-0, le pagelle dei bianconeri: McKennie è ovunque, Locatelli leader; Juventus-Bologna 2-0, scatto Champions per i bianconeri. Juventus Women-Roma 0-0: Vangsgaard pericolosa39' – Tentativo Juve: Bonansea cerca l'uno due con Carbonell che viene chiusa dalla difesa della Roma. 27' – Nessuna decisione dopo la revisione in ... tuttojuve.com Juventus Women-Roma 0-0, fischio d'inizio del match1' Fischio d'inizio, si parte a Biella. FORMAZIONI UFFICIALI Juventus (3-4-3): Rusek; Kullberg, Salvai, Lenzini; Thomas, Wälti, Schatzer, Carbonell; Beccari, ... tuttojuve.com MATCHDAY - Il programma della giornata su Vocegiallorossa.it! Serie A Femminile Juventus-Roma Femminile Stadio A. La Marmora-Pozzo Pre-partita dalle 11:30 Diretta testuale dalle 12:30 Le pagelle del match Tutte le dichiarazio - facebook.com facebook