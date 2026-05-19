La Juventus si trova in una fase di incertezza, con molte questioni ancora aperte riguardo al futuro della rosa e alla gestione della squadra. Tra gli aspetti da chiarire, non sono ancora stati definiti i nomi di chi continuerà il proprio percorso nel club e chi invece lascerà. La situazione appare complessa e dipende da decisioni ancora in fase di elaborazione, senza che siano stati annunciati piani ufficiali o certezze sui prossimi passaggi.

La Juventus è un grande punto interrogativo. Non si sa ancora chi resterà o chi andrà via in vista della prossima stagione. E’ in dubbio anche la posizione di Luciano Spalletti, che a una giornata dalla fine del campionato, non è ancora riuscito a centrare la qualificazione in Champions. I problemi della Juventus vengono da prima di Spalletti. Scrive Tony Damascelli su Il Giornale che il problema non è il tecnico, bensì le scelte societarie che sono state fatte negli anni: Chi sostiene che il problema della Juventus sia l’allenatore, nel caso Spalletti Luciano, non ha ancora compreso o non conosce la realtà del club bianconero. L’ormai probabile mancata qualificazione alla Champions League fa risalire alla stagione 2010-2011 che si concluse in modo fallimentare, con il settimo posto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Damascelli: non è Spalletti il problema della Juventus

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