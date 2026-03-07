Il gender gap oltre gli slogan Il problema non è l’ufficio ma la casa

Il dibattito sul gender gap si concentra spesso su questioni lavorative, ma questa volta si evidenzia come il problema principale risieda nelle dinamiche familiari. Viene evidenziato che la questione non riguarda solo l’ufficio, ma anche la casa, dove si verificano ancora disparità di genere. La riflessione si propone di superare le semplificazioni e di affrontare il tema con un’analisi più approfondita.

Al direttore - Intervengo sul tema del cosiddetto gender gap con una riflessione che so essere controcorrente, nella speranza di sottrarlo alla rassicurante logica degli slogan e di riportarlo sul terreno, meno comodo ma più concreto, della realtà. Se continuiamo a cercare il gender gap solo negli uffici, continueremo a non vedere dove davvero nasce. La mia convinzione è semplice: la disuguaglianza di genere non nasce nel luogo di lavoro, ma molto prima, e molto altrove. Nasce nella persistente attribuzione – o “autoassunzione” – in capo alla donna delle “doppie mansioni”: il lavoro retribuito e, insieme, la gestione quasi esclusiva della famiglia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

