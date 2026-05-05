Nell’ultima puntata di Primo Tempo, Paolo Rossi analizza la situazione della Juventus tra le sfide future e la possibilità di qualificarsi in Europa League. Si parla del peso della maglia e della personalità della squadra, con un focus sul calendario che si prospetta come un vero e proprio “del destino”. La discussione si concentra anche sulle implicazioni sportive di un eventuale passaggio all’Europa League, senza esprimere giudizi o opinioni personali.

di Paolo Rossi Juventus: fra calendario e possibile qualificazione in Europa League. L’analisi sui bianconeri fatta nell’ultima puntata di Primo Tempo. I dettagli. Nell’ultimo episodio del format Primo Tempo, trasmesso sul canale Youtube di , i giornalisti Paolo Rossi e Francesco Calabrò hanno esaminato la corsa al quarto posto e l’ipotesi di una qualificazione alla prossima Europa League. GUARDA QUI LA PUNTATA IN VIDEO La domanda che si sono posti è forse una che molti tifosi bianconeri si stanno facendo in questo momento: sarebbe così male fare l’Europa League? Ma durante la puntata è stato analizzato anche il calendario oltre che le difficoltà registrate in partite sulla carta considerate semplici come quella contro il Verona.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus: personalità e peso della maglia, il calendario “del destino”, ma sarebbe così male l’Europa League? | Primo Tempo – PODCAST con Paolo Rossi

Personalità e PESO della maglia, il calendario del destino, ma sarebbe così male l'Europa League

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