Juvecaserta travolge Montecatini | Radunic e Hadzic trascinano il team

Nel match di basket, la squadra di casa ha conquistato una vittoria netta contro la squadra ospite, con Radunic e Hadzic che hanno contribuito in modo decisivo alla vittoria. Nel corso dell’incontro, Radunic ha trovato facilmente spazio in attacco, superando la difesa avversaria. Nel terzo quarto, l’attacco della squadra ospite è stato fermato, impedendo di recuperare punti. La partita si è conclusa con un risultato ampio a favore della squadra di casa.

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? Domande chiave Come ha fatto Radunic a scardinare la difesa toscana?. Chi ha spento l'attacco di Montecatini nel terzo quarto?. Perché il blackout dal perimetro ha deciso il match?. Come potrà Montecatini evitare lo scacco matto nella prossima sfida?.? In Breve Lo Biondo registra doppia doppia con 11 punti e 10 rimbalzi al PalaPiccolo.. D'Argenzio segna 14 punti mentre Chinellato guida Montecatini con 18 realizzazioni.. Juvecaserta domina i rimbalzi con 41 acquisizioni totali contro gli ospiti.. Il blackout toscano nel terzo quarto vede un parziale di 73-59 per Caserta.. La Juvecaserta 2021 batte la Fabo Herons Montecatini per 94-78 al PalaPiccolo, aprendo con il piede giusto la serie dei quarti di finale della Serie B Nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Juvecaserta travolge Montecatini: Radunic e Hadzic trascinano il team ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate La Virtus travolge la Guerri Napoli: Ferrari e Morgan trascinano i bianconeri al successoDopo un primo tempo equilibrato, la squadra di coach Ivanovic cambia marcia nella ripresa con un parziale di 12-0 che spacca il match. A Montecatini il 34° Trofeo Bcc MontecatiniMontecatini Terme (Pistoia), 22 aprile 2026 – Domenica 26 aprile appuntamento con il 34° Trofeo BCC Banca Centro Toscana Umbria, 8° Memorial Luigi...