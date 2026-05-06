La Juventus rischia di perdere il giocatore Bremer, che potrebbe lasciare la squadra senza aver conquistato la qualificazione alla prossima Champions League. La situazione attuale dipende dai risultati delle ultime partite e dalla posizione in classifica, che determinano l’accesso alla competizione europea. La decisione del difensore sarà influenzata da queste circostanze, lasciando incertezza sul futuro del giocatore e sulla composizione della rosa per la prossima stagione.

Il futuro in casa bianconera è legato alla qualificazione alla prossima Champions: ecco cosa sta succedendo. A tre giornate dalla fine del campionato, la Juventus è quarta con un punto di vantaggio sulla Roma e tre sul Como. Il club bianconero, dunque, è artefice del suo destino e si qualificherà alla prossima Champions League con tre vittorie contro Lecce, Fiorentina e Torino. Proprio dal piazzamento finale dipendono le strategie future di calciomercato della Vecchia Signora. Bremer e David (Ansa) – Calciomercato.it Uno dei casi più spinosi riguarda sicuramente Gleison Bremer, che ha recentemente ammesso di voler vincere qualche trofeo all’età di 29 anni.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Terremoto Juve: Bremer via senza Champions League

Notizie correlate

Champions League, senza Inter e Juve crollano gli ascolti: Sky e Amazon temono un flopFeyenoord, clima rovente dopo il cambio in società! Il punto sulla squadra olandese, guidata in panchina da van Persie Materazzi va alla Juventus?...

Leggi anche: LIVE Juventus-Galatasaray, Champions League calcio in DIRETTA: Bremer parte dalla panchina!

Aggiornamenti e dibattiti

Terremoto Juve, Koopmeiners pronto a salutare: le cifreEnnesimo colpo di scena per quel che riguarda il futuro di Teun Koopmeiners: la Juventus ha ormai deciso. Viene da una prestazione pazzesca con la maglia della Nazionale olandese nel match vinto ... calciomercato.it

Da Bremer all’Huijsen bis, la pazza idea mercato Juve. Clausola Gleison: via per…Quante sono, al momento, le possibilità che la Juve lasci partire Bremer? Ad aprile poche. Nessuno ha ancora mai bussato alla porta di Damien Comolli e Marco Ottolini presentando un’offerta monstre ... tuttosport.com