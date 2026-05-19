Juve l' unica certezza è Chiellini | prima o poi diventerà il Rummenigge bianconero

L'ex difensore, simbolo storico del club, sta portando avanti la sua carriera da dirigente e si sta affermando come figura di riferimento all’interno della società. La sua transizione dal campo alla gestione è in corso da tempo, e ora si parla di un suo possibile ruolo di primo piano. La sua presenza nel mondo del calcio continua a crescere e si ipotizza che possa assumere incarichi di rilievo in futuro.

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