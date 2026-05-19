Juve l' unica certezza è Chiellini | prima o poi diventerà il Rummenigge bianconero

Da gazzetta.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex difensore, simbolo storico del club, sta portando avanti la sua carriera da dirigente e si sta affermando come figura di riferimento all’interno della società. La sua transizione dal campo alla gestione è in corso da tempo, e ora si parla di un suo possibile ruolo di primo piano. La sua presenza nel mondo del calcio continua a crescere e si ipotizza che possa assumere incarichi di rilievo in futuro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una sola certezza. In attesa di capire cosa succederà a livello dirigenziale (martedì è previsto il vertice di John Elkann con il presidente Ferrero e i suoi più stretti collaboratori con sul tavolo pure il futuro dell'ad Damien Comolli), e a livello tecnico, con Luciano Spalletti che riflette sul suo impatto a Torino e sulle prospettive future, l'unica figura sicura nel mondo Juve è quella di Giorgio Chiellini. Che, dopo un anno di apprendistato al fianco dell'ex ad Maurizio Scanavino e uno come "Director of Football Strategy", con un ruolo di collante collante tra l'area sportiva e quella manageriale, a diretto riporto dell'ex presidente del Tolosa, prosegue nel suo percorso per diventare il dirigente di riferimento della Juve del domani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

juve l unica certezza 232 chiellini prima o poi diventer224 il rummenigge bianconero
© Gazzetta.it - Juve, l'unica certezza è Chiellini: prima o poi diventerà il Rummenigge bianconero
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Chiellini prima di Roma Juve: «Parleremo con Spalletti, non vedo nessun altro su questa panchina». Poi la battuta su Chiello a Sanremo

Licina incanta la Juve: il colpo di Claudio Chiellini si prepara al salto in Prima Squadradi Marco BaridonLicina incanta la Juve: il colpo di Claudio Chiellini stende il Guidonia Montecelio e si prepara al salto in Prima Squadra nella...

juve l unica certezzaJuve, l'unica certezza è Chiellini: prima o poi diventerà il Rummenigge bianconeroL'ex difensore, leggenda del club in campo, prosegue la sua scalata da dirigente ed è destinato a diventare la figura di riferimento. Se subito o nei prossimi anni dipenderà dalla decisione di John El ... gazzetta.it

juve l unica certezzaJuve, vincere non è più l’unica cosa che contaJuventus fuori dal controllo del proprio destino nella corsa Champions: decisivi gli incroci con Roma, Milan e Como. tuttojuve.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web