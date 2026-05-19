Juve l' unica certezza è Chiellini | prima o poi diventerà il Rummenigge bianconero
L'ex difensore, simbolo storico del club, sta portando avanti la sua carriera da dirigente e si sta affermando come figura di riferimento all’interno della società. La sua transizione dal campo alla gestione è in corso da tempo, e ora si parla di un suo possibile ruolo di primo piano. La sua presenza nel mondo del calcio continua a crescere e si ipotizza che possa assumere incarichi di rilievo in futuro.
Una sola certezza. In attesa di capire cosa succederà a livello dirigenziale (martedì è previsto il vertice di John Elkann con il presidente Ferrero e i suoi più stretti collaboratori con sul tavolo pure il futuro dell'ad Damien Comolli), e a livello tecnico, con Luciano Spalletti che riflette sul suo impatto a Torino e sulle prospettive future, l'unica figura sicura nel mondo Juve è quella di Giorgio Chiellini. Che, dopo un anno di apprendistato al fianco dell'ex ad Maurizio Scanavino e uno come "Director of Football Strategy", con un ruolo di collante collante tra l'area sportiva e quella manageriale, a diretto riporto dell'ex presidente del Tolosa, prosegue nel suo percorso per diventare il dirigente di riferimento della Juve del domani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Chiellini prima di Roma Juve: «Parleremo con Spalletti, non vedo nessun altro su questa panchina». Poi la battuta su Chiello a Sanremo
Licina incanta la Juve: il colpo di Claudio Chiellini si prepara al salto in Prima Squadradi Marco BaridonLicina incanta la Juve: il colpo di Claudio Chiellini stende il Guidonia Montecelio e si prepara al salto in Prima Squadra nella...
Juventus senza Champions? Spalletti unica certezza, rischiano Comolli e i big della rosa facebook
come si fa a non pensare di ripartire con Spalletti come unica certezza è follia. l’Europa League per me deve essere un’opportunità di rilancio, non dico nemmeno di vittoria a tutti i costi perché sappiamo la nostra storia europea. ma per fare ciò serve un repuli x.com
Juve, l'unica certezza è Chiellini: prima o poi diventerà il Rummenigge bianconeroL'ex difensore, leggenda del club in campo, prosegue la sua scalata da dirigente ed è destinato a diventare la figura di riferimento. Se subito o nei prossimi anni dipenderà dalla decisione di John El ... gazzetta.it
Juve Stabia avanza alle Semi-Finali dei Playoff di Serie B. Modena 0:1 Juve Stabia. reddit
Juve, vincere non è più l’unica cosa che contaJuventus fuori dal controllo del proprio destino nella corsa Champions: decisivi gli incroci con Roma, Milan e Como. tuttojuve.com