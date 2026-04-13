Licina incanta la Juve | il colpo di Claudio Chiellini si prepara al salto in Prima Squadra

di Marco Baridon Licina incanta la Juve: il colpo di Claudio Chiellini stende il Guidonia Montecelio e si prepara al salto in Prima Squadra nella prossima stagione. La Juventus Next Gen si accende grazie al talento cristallino di Adin Licina. Il fantasista classe 2007, arrivato a gennaio con l’etichetta del predestinato, ha firmato il suo primo gol in maglia bianconera decidendo la sfida contro il Guidonia Montecelio. Una prodezza balistica — una stoccata mancina dalla distanza — che ha ricordato per dinamica e sfrontatezza l’ascesa di Kenan Yildiz, anche lui approdato a Torino dal vivaio del Bayern Monaco.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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