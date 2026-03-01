Il dirigente dei bianconeri, Giorgio Chiellini, ha dichiarato che discuterà con l’allenatore della Roma, Spalletti, e che non vede altre opzioni sulla panchina. Prima dell'incontro, Chiellini ha anche fatto una battuta su se stesso a Sanremo. La sua presenza in conferenza stampa ha attirato l’attenzione dei media e dei tifosi presenti all’evento.

Manchester City, annuncio di Bernardo Silva: «Il giorno in cui me ne andrò.». Parole emozionanti del fuoriclasse portoghese! Goretzka accende il derby di mercato! Milan e Inter sulle sue tracce: il nodo stipendio al centro della trattativa Koopmeiners Juve, prove di addio? Roma e Galatasaray all’assalto. La Juve fissa il prezzo! I dettagli Lingard, colpo a sorpresa del Corinthians! Contratto annuale con opzione di rinnovo, le ultimissime Guerra in Medio Oriente, si ferma il campionato in Qatar: a rischio... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Chiellini prima di Roma Juve: «Parleremo con Spalletti, non vedo nessun altro su questa panchina». Poi la battuta su Chiello a Sanremo

Conferenza stampa Spalletti post Juve Pafos: «Non ho cambiato idea su questa squadra, vedo delle potenzialità. Ecco cosa ho detto nell’intervallo»Osimhen Juventus: l’attaccante può davvero arrivare a Torino? Cosa c’è dietro le voci su di lui, tutta la verità sul clamoroso affare Pinsoglio Juve,...

Serena non ha dubbi su Vlahovic: «Non penso che rinnoverà con la Juve. E’ ancora giovane e io punterei su di lui. Ecco dove lo vedo bene»di Redazione JuventusNews24Serena, ai microfoni di Apericalcio, si è soffermato sulla situazione di Vlahovic proponendo il calciatore al Milan.

Contenuti utili per approfondire Roma Juve.

Temi più discussi: Spalletti non parlerà prima di Roma-Juventus: perché ha deciso di non andare in conferenza; Adrenalina e stanchezza da supplementari: come arriva la Juventus allo scontro diretto contro la Roma; I silenzi di Spalletti: perché non aveva parlato prima dell'Inter e non lo farà neanche stavolta; La Juve è al bivio decisivo: lo scontro diretto con la Roma e la trattativa per il rinnovo di Spalletti.

Juventus, Chiellini chiaro: Futuro di Spalletti? Non vedo nessun altro sulla panchinaIl Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo della Roma valevole. tuttomercatoweb.com

Chiellini a DAZN: «Per la Champions ci sarà da lottare fino all’ultimo. Spalletti? Ci parleremo, non vedo nessun altro su questa panchina»Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida Roma-Juve. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO COMPETERE CONTRO LA ROMA – «La Roma è una s ... juventusnews24.com

Serie A, in campo Roma-Juve: sfida per i posti in Europa Torino-Lazio 2-0, Sassuolo-Atalanta 2-1, Cremonese-Milan 0-2 Inter-Genoa 2-0: nerazzurri a +10 Ieri Parma-Cagliari 1-1. Le cronache testuali su rainews.it - facebook.com facebook

#RomaJuve, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. È spareggio Champions x.com