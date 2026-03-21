Pagelle Juve Sassuolo | Conceicao-Yildiz e Bremer-Locatelli le due facce della medaglia Bentornati Vlahovic e Milik VOTI

Nella partita tra Juventus e Sassuolo, i voti assegnati ai giocatori riflettono due aspetti distinti della sfida: da un lato i miglioramenti di Vlahovic e Milik, dall’altro le prestazioni di Conceicao, Yildiz, Bremer e Locatelli. La gara, valida per la 30ª giornata di Serie A 202526, ha visto protagonisti questi atleti, con i giudizi sui loro contributi in campo.

di Marco Baridon Pagelle Juve Sassuolo: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Pagelle Juve Sassuolo: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 202526 Perin 6.5 – Tutti ad abbracciarlo dopo il gol di Yildiz. Pallone illuminante per far ripartire l’azione velocemente verso Conceicao e con tre passaggi la squadra va in porta. Trafitto da Pinamonti, troppo ravvicinato il tap-in per riuscire a leggerlo e intervenire. Kalulu 6.5 – Nel primo tempo sfiora anche il gol, con una grande propensione offensiva che viene premiata dai compagni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juve Sassuolo: Conceicao-Yildiz e Bremer-Locatelli le due facce della medaglia. Bentornati Vlahovic e Milik VOTI Articoli correlati Pagelle Juve Sassuolo: Yildiz non basta, Locatelli delude sul più bello. I VOTIThuram Inter, il feeling col gol preoccupa! Chivu si aspettava da lui e anche Ausilio ora valuta la cessione Calciomercato Inter, Romano conferma... Pagelle Atalanta Juve Coppa Italia: Bremer sbaglia tutto, esce Locatelli e la squadra si scioglie. Yildiz-dipendenti? VOTIPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Contenuti e approfondimenti su Pagelle Juve Sassuolo Temi più discussi: Udinese-Juventus 0-1, pagelle: Yildiz illumina, Bremer sicurezza, dramma Zarraga; Pagelle Juve: Boga straripante, Perin titolare, Locatelli fondamentale; Le pagelle di Udinese-Juventus: Yildiz falso nove, ma vero dieci. Conceiçao non si prende, McKennie è ovunque serva; Pagelle Juventus: i voti della squadra bianconera dopo la vittoria contro l'Udinese. Juventus-Sassuolo 1-1, le pagelle: Conceicao ispirato (6,5). Bremer disorientato (5,5). Erroraccio Locatelli (5)La sfida Juventus-Sassuolo si risolve con un pareggio: 1-1. Apre le marcature Yildiz, ora a quota 11 gol stagionali. I neroverdi pareggiano con Pinamonti ad inizio ripresa. Nel finale in ... leggo.it Juve Sassuolo 1-1: sgambetto dei neroverdi allo Stadium! Pinamonti risponde a Yildiz. Stop alla corsa Champions…Juve Sassuolo LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2025/26 Questa sera allo Stadium va in scena la sfida tra Juventus e Sassuolo. Una ... juventusnews24.com Pagelle Juve Sassuolo I voti ai protagonisti del match facebook Pagelle #Juventus #Sassuolo #Under17 I voti ai protagonisti del match x.com