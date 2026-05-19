Lite Vlahovic Locatelli | la Juventus multa entrambi Spalletti e società mandano un segnale
Durante una recente lite tra Vlahovic e Locatelli, la società juventina ha deciso di multare entrambi i giocatori coinvolti. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un messaggio diretto a tutto lo spogliatoio. L’allenatore e la dirigenza hanno scelto di intervenire per chiarire le dinamiche interne e mantenere un clima di disciplina tra i calciatori. La vicenda è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi del confronto.
a tutto lo spogliatoio. La ricostruzione. Manuel Locatelli e Dusan Vlahovic pagheranno di tasca propria il plateale diverbio andato in scena all’Allianz Stadium durante la sfida contro la Fiorentina. Nonostante si sia trattato di una frizione di campo, la lite davanti ai 41 mila spettatori è stata troppo accesa per essere ignorata, trasformandosi rapidamente in un video virale sul web e in una conferma del forte nervosismo che ha poi portato al ko per 2-0. A riportarlo è la La Gazzetta dello Sport. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Per questo motivo, la dirigenza della Juventus e il tecnico Luciano Spalletti hanno deciso di comune accordo di multare sia il capitano sia il centravanti serbo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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