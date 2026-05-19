Lite Vlahovic Locatelli | la Juventus multa entrambi Spalletti e società mandano un segnale

Durante una recente lite tra Vlahovic e Locatelli, la società juventina ha deciso di multare entrambi i giocatori coinvolti. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un messaggio diretto a tutto lo spogliatoio. L’allenatore e la dirigenza hanno scelto di intervenire per chiarire le dinamiche interne e mantenere un clima di disciplina tra i calciatori. La vicenda è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi del confronto.

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