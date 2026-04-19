In vista delle prossime elezioni per la guida della federazione calcistica, il presidente attuale si prepara a sostenere una serie di incontri con diverse associazioni nel corso dei prossimi giorni. Malagò, considerato il principale candidato, continua a consolidare la propria posizione e si attende il calendario delle riunioni ufficiali. La candidatura e le modalità di svolgimento delle elezioni sono al centro delle discussioni tra gli attori coinvolti.

di Francesco Spagnolo Elezioni FIGC, Malagò resta il grande favorito per la successione di Gravina e sono già pronti gli incontri con le associazioni. Ultime. Il panorama sportivo nazionale si prepara a un cambiamento epocale mentre la corsa per il rinnovo della governance del calcio italiano entra in una fase assolutamente cruciale. In vista delle imminenti elezioni FIGC, in programma per il prossimo 22 giugno, Giovanni Malagò si appresta ad avviare un fitto giro di consultazioni istituzionali per definire il futuro del movimento. L’ex massimo dirigente del CONI ha infatti intenzione di confrontarsi in maniera diretta con tutte le anime del sistema calcistico nazionale, cercando una sintesi tra le diverse esigenze di club, atleti e tecnici.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Elezioni FIGC, Malagò accelera: pronti diversi incontri nei prossimi giorni. Il programma e cosa potrebbe succedere

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