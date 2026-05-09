Venezia in Serie A | trionfo arancineroverde sul Canal Grande

Venezia ha conquistato la promozione in Serie A con una vittoria che ha coinvolto anche un corteo acquatico tra le calli della città. La manifestazione ha visto partecipanti che hanno sfilato a bordo di barche lungo il Canal Grande, celebrando il risultato sportivo. Durante l'evento, è stato annunciato il nome del miglior giocatore della stagione, scelto dal club tra i giocatori in rosa.

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? Domande chiave Come si è svolto il corteo acquatico tra le calli veneziane?. Chi è stato eletto miglior giocatore della stagione dal club?. Quale tattica ha permesso a Stroppa di conquistare la promozione?. Come influirà questo successo sulla vita dei quartieri della città?.? In Breve Vittoria al Penzo contro il Palermo sancisce il ritorno nella massima serie.. Mister Giovanni Stroppa guida la squadra verso il traguardo della promozione.. Andrea Adorante riceve il premio come miglior giocatore della stagione.. Corteo acquatico da Piazzale Roma a San Marco il 9 maggio 2026.. Il sabato 9 maggio 2026, alle ore 18, una imbarcazione rossa ha trasportato i calciatori del Venezia lungo il Canal Grande verso Piazza San Marco per celebrare la promozione in Serie A.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezia in Serie A: trionfo arancineroverde sul Canal Grande ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Il grande corteo in Canal Grande per celebrare la promozione in serie A del Venezia | FOTO Leggi anche: Sabato la grande festa promozione del Venezia con corteo in Canal Grande Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Venezia, è febbre serie A: col Palermo Penzo sold-out in tre ore. Sabato corteo in Canal Grande; Venezia Calcio, sabato la festa promozione in Serie A: corteo acqueo in Canal Grande, poi sfilata e musica in piazza San Marco; Festa sul Canal Grande: Adorante e Antonelli riportano il Venezia in Serie A; Venezia-Palermo: biglietti bruciati in 3 ore. Previsto corteo in Canal Grande. Il Venezia festeggia la A con un corteo acqueo in Canal Grande(ANSA) - VENEZIA, 09 MAG - In serie A, ce ne andiamo in serie A: è il coro che ha accompagnato oggi pomeriggio il grande corteo acqueo per festeggiare la promozione del Venezia nel massimo campionat ... corrieredellosport.it Il Venezia torna in Serie A e festeggia sul Canal Grande: il corteo speciale sull'acquaFesta grande dei lagunari per il ritorno nella massima serie dopo appena un anno: in Piazza San Marco la premiazione ufficiale ... corrieredellosport.it Il #Venezia torna in Serie A e festeggia sul Canal Grande: il corteo speciale sull'acqua x.com Quirino Taft a Canal Grande di Venezia reddit