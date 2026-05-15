Al centro di una mostra lungo il Canal Grande, le opere di tre artisti sono state allestite in spazi che attraversano la Biennale. Un lungo corridoio illuminato di rosso ha accolto i visitatori, creando un ambiente che suscita sensazioni di straniamento e disagio. Tra le installazioni presenti, ci sono lavori di Alfredo Jaar, Rose Salane e JR, ciascuno con una propria identità e modalità espressive. La disposizione e il contesto contribuiscono a un’esperienza visiva e sensoriale che coinvolge il pubblico.

(askanews) – Un lungo corridoio illuminato di luce rossa, straniante e anche disturbante, in mezzo all’Arsenale: è uno dei lavori più fotografati della 61esima Biennale d’arte, ma in realtà tutto quello spazio è costruito per contenere un cubo di pochi centimetri di lato, composto dei dieci minerali più critici, che sono al centro di vere guerre per appropriarsene: cobalto, terre rare, rame, stagno, nichel, litio, manganese, coltan, germanio e platino. È l’opera The End of the World di Alfredo Jaar, monito e cattedrale al tempo stesso, profondamente calata nel senso di questa Biennale In minor Keys. Nello stesso modo lo è anche il film... 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Storie dalla Biennale al Canal Grande: le opere di Alfredo Jaar, Rose Salane e JR

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