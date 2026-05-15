Storie dalla Biennale al Canal Grande | le opere di Alfredo Jaar Rose Salane e JR

Da amica.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al centro di una mostra lungo il Canal Grande, le opere di tre artisti sono state allestite in spazi che attraversano la Biennale. Un lungo corridoio illuminato di rosso ha accolto i visitatori, creando un ambiente che suscita sensazioni di straniamento e disagio. Tra le installazioni presenti, ci sono lavori di Alfredo Jaar, Rose Salane e JR, ciascuno con una propria identità e modalità espressive. La disposizione e il contesto contribuiscono a un’esperienza visiva e sensoriale che coinvolge il pubblico.

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