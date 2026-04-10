Gianni Morandi e Jovanotti cantano ' Monghidoro' | il video dietro le quinte di Affari Tuoi

Due cantanti italiani, noti per le loro carriere musicali, sono apparsi come ospiti speciali nel programma televisivo condotto da Stefano De Martino su Rai 1. Hanno interpretato insieme il brano ‘Monghidoro’ e un video che mostra i momenti dietro le quinte è stato pubblicato di recente. La registrazione ha coinvolto i due artisti in un contesto di intrattenimento televisivo, con scene che ritraggono gli artisti durante le prove e l’esibizione.

I due big ospiti speciali del game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Il video postato da Morandi sui suoi profili social. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gianni Morandi e Jovanotti cantano 'Monghidoro': il video dietro le quinte di Affari Tuoi Gianni Morandi e Jovanotti stasera ad Affari tuoi, ospiti speciali di Stefano De Martino: le anticipazioniBologna, 10 aprile 2026 - “In questo lungo viaggio pieno di sorprese”, canta Gianni Morandi. Jovanotti e Gianni Morandi con Stefano De Martino per una puntata speciale di Affari TuoiFanpage apprende che quella di venerdì 10 aprile sarà una puntata speciale di Affari Tuoi con due ospiti d'eccezione. Temi più discussi: Monghidoro finisce a nord di Bologna, ma la canzone di Gianni Morandi conquista il paese. La sindaca: Perdono l’errore di geografia; A 81 anni Morandi stupisce ancora: nuovo singolo firmato Jovanotti e tour in tutta Italia; Gianni Morandi in tour: 'C'era un Ragazzo racconta 60 anni di guerre'; Gianni Morandi: Mi piacerebbe andarmene come Aznavour, il giorno prima di un concerto. Ho 81 anni, faccio 7-8 giri di pista minimo al giorno, vado in palestra. Così mi preparo per il tour. Gianni Morandi e Jovanotti stasera ad Affari tuoi, ospiti speciali di Stefano De Martino: le anticipazioniSorpresa svelata ma effetto garantito. Due giganti della musica italiana irrompono nel game show di Rai 1 per una puntata fuori copione, affiancati dalle figlie Marianna e Teresa (e non solo). Le anti ... ilrestodelcarlino.it Gianni Morandi e Jovanotti concorrenti di Affari tuoi: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata specialeAd Affari Tuoi arrivano come concorrenti Gianni Morandi e Lorenzo Jovanotti. Tutto quello che c'è da sapere sulla puntata speciale ... dire.it «Smettere di cantare Mai». A 81 anni Gianni Morandi guarda avanti, con l’energia di sempre e la curiosità di chi non si ferma mai. Nella sua casa di campagna alle porte di Bologna, tra tortelli, ricordi e nuove canzoni, racconta 60 anni di musica e il nuovo tou - facebook.com facebook Stefano De Martino annuncia in trasmissione la puntata speciale di #AffariTuoi con concorrenti Jovanotti e Gianni Morandi. Domani su Rai 1 x.com