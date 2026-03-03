Josep Martinez all' Inter | titolare contro il Como? Chivu valuta ma il futuro è in bilico

Stasera l’Inter affronta il Como nella semifinale di andata di Coppa Italia. Tra le possibilità, c’è l’ipotesi che Josep Martinez possa scendere in campo come titolare, mentre Chivu sta valutando questa opzione. La decisione finale non è ancora stata presa e il futuro del portiere tra i nerazzurri resta incerto. La partita si gioca in un clima di attesa e verifica delle scelte tecniche.

Inter scende in campo questa sera per la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Como, e una novità tra i pali potrebbe incidere sull’equilibrio della serata. Secondo indicazioni interne, Josep Martinez è favorito per partire titolare, inserito in una logica di rotazioni che punta a gestire le risorse in vista degli impegni decisivi e delle valutazioni sul mercato estivo. La scelta di affidare di nuovo la porta al portiere di riserva rientra in una logica di gestione delle risorse, con Sommer che potrà beneficiare di un turno di riposo. Al Sinigaglia l’ex portiere del Genoa affronterà la serata con l’obiettivo di mantenere la concentrazione, mentre il collega nerazzurro cercherà di recuperare energie in vista della prossima sfida contro il Milan e di cancellare l’incertezza maturata in occasione del derby d’andata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Josep Martinez all'Inter: titolare contro il Como? Chivu valuta, ma il futuro è in bilico Josep Martinez Inter, chance dal 1? contro il Como? Chivu ci pensa, ma il futuro resta incerto!Josep Martinez Inter, chance dal 1' contro il Como? Chivu ci pensa, ma il futuro resta incerto! Rinnovo Vlahovic, l’apertura dopo l’incontro... Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: il futuro di Josep Martinez può cambiare, le Women vincono in Coppa Italia contro il Como Aggiornamenti e notizie su Josep Martinez Temi più discussi: Inter, questione portiere: Sommer ai saluti. Due big in lizza: sogno Marotta. E Martinez…; Inter, scudetto e rivoluzione: i big che diranno addio a giugno; Calciomercato Inter: in estate arriverà un portiere; Inter, oggi gioca Martinez: ma il club riflette sulla sua posizione in vista della prossima stagione. Josep Martinez Inter, chance dal 1? contro il Como? Chivu ci pensa, ma il futuro resta incerto!Josep Martinez Inter, chance dal 1? contro il Como? Chivu ci pensa, ma il futuro resta incerto! Cosa filtra sulla decisione del club per la porta L’Inter affronta una gara cruciale della propria stagi ... calcionews24.com Inter, decisione presa per il Como: in Coppa Italia parte lui dal 1Inter, scelta netta in vista della sfida di Como: il club definisce le gerarchie e manda un segnale in vista dei prossimi impegni ... spaziointer.it TORNA IL PORTIERE DI COPPA! Spazio anche a Josep Martinez domani sera a Como. Lo spagnolo dovrebbe tornare titolare trai pali facendo rifiatare Yann Sommer. - facebook.com facebook