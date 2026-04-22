Dopo la vittoria in semifinale di Coppa Italia contro il Como, l’allenatore dei nerazzurri ha tenuto una conferenza stampa. Ha parlato della stagione, rivelando alcuni dettagli sul percorso della squadra. Inoltre, ha commentato la situazione di alcuni giocatori, tra cui Josep Martinez, criticato da più parti da circa un anno. Le sue parole sono state trasmesse in diretta e hanno attirato l’attenzione dei media presenti.

di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Chivu post Inter Como: le parole del tecnico dei nerazzurri dopo la vittoria in semifinale di Coppa Italia. La conferenza stampa di Cristian Chivu al termine di Inter Como, semifinale di ritorno di Coppa Italia vinta dai nerazzurri in rimonta per 3 a 2. SE MI PIACE L’ANIMA DELLA PAZZA INTER? – « E’ nella storia, io la conosco perché ci sono stato dentro. Questo tipo di partite le abbiamo vissute, è per questo che la gente si innamora di questi colori e di questa squadra. Lo so che a volte vorrebbero vivere una partita in maniera diversa, ma la storia di questa società è sempre stata legata a emozioni forti e a imprese che magari in altri posti non riescono ».🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conferenza stampa Chivu post Inter Como: «Vi svelo il segreto di questa stagione. Josep Martinez? È da un anno che mettete in croce…»

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Temi più discussi: Inter, Chivu: Scudetto? Faccio come i miei colleghi: mancano punti per la CL; Chivu: Orgogliosi di noi stessi: serve la stessa ambizione; Chivu: Bravi a lasciarci alle spalle la stagione passata. Rinnovo? Pensavo alla Champions; Non bisogna stare male se l’amico o la squadra del cuore non ce la fa. Io non sono un fesso: la provocazione di Chivu.

Como, Fabregas in conferenza: Chivu farà molto bene. Sono innamorato di Calhanoglu, non ce ne sono tanti cosìUn'altra rimonta subita dopo essere andati avanti di due gol contro l'Inter, ma questa, se possibile, fa ancora più male al Como che esce di scena dalla Coppa Italia proprio mentre stava assaporando l ... msn.com

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