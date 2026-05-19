L'Inter ha annunciato ufficialmente che Josep Martinez sarà il portiere titolare nella prossima stagione, scelta fatta dal nuovo allenatore Chivu. La decisione è stata comunicata dopo una valutazione delle prestazioni dei portieri in rosa. Martinez, che ha già avuto alcune occasioni in passato, prenderà il ruolo principale tra i pali. La società ha deciso di puntare su questa scelta come risultato di un percorso meritocratico. La presentazione ufficiale del giocatore è prevista nelle prossime settimane.

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© Calcionews24.com - Josep Martinez guida la nuova Inter di Chivu: scelta meritocratica e promozione a primo portiere

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Josep Martinez La Rinascita e il Futuro all'Inter

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