Giro d’Italia Jonas Vingegaard | Volevo attaccare per sfoltire il gruppo ma era importante terminare in sicurezza

Durante la seconda tappa del Giro d’Italia 2026, lunga 221 chilometri e partita da Burgas per concludersi a Veliko Tarnovo, il ciclista ha concluso in sedicesima posizione. La corsa ha visto anche la partecipazione di Giulio Pellizzari, con cui ha condiviso momenti di gara. Vingegaard ha dichiarato di aver tentato un attacco per ridurre il gruppo, ma di aver ritenuto più sicuro terminare la frazione senza rischi.

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Nonostante un grande spettacolo offerto in tandem con Giulio Pellizzari, Jonas Vingegaard ha terminato al sedicesimo posto la seconda tappa del Giro d’Italia 2026, frazione che ha visto un percorso lungo 221 km con una partenza a Burgas ed un arrivo in quel di Veliko Tarnovo. Il nordico in forza al Team Visma I Lease a bike aveva sferrato l’attacco a 600 metri dall’ultimo scollinamento, quello di Lyaskovets Monastery Pass, ricevendo la risposta di un Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) in grande spolvero e di Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché). Tuttavia il trittico di fuggitivi è stato raggiunto nell’ultima salita prima del traguardo dal gruppo, dove a realizzare lo sprint vincente è stato l’uruguaiano Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team), seguito da Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) e da Giulio Ciccone (Lidl Trek).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia, Jonas Vingegaard: “Volevo attaccare per sfoltire il gruppo, ma era importante terminare in sicurezza” ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Giro d'Italia 2026, Cassani: «Vingegaard deve venire, ma del Toro potrebbe anche batterlo» Notizie correlate Jonas Vingegaard, il grande favorito di un Giro d'Italia con poche stelleIl Giro d’Italia 2026 comincia dove nessuno lo aveva mai visto partire, sulle rive del Mar Nero, in Bulgaria, e finirà dove ormai sembra sentirsi a... Giro d’Italia 2026: i favoriti. Jonas Vingegaard destinato a dominare? Giulio Pellizzari punta al podioSiamo entrati ormai nella settimana che porta all’attesissimo via dalla Bulgaria per il Giro d’Italia 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Jonas Vingegaard vuole vincere il Giro d'Italia, ecco il suo piano: primo assalto sul Blockhaus, poi due colpi ravvicinati; Jonas Vingegaard; Giro d’Italia 2026: i favoriti. Jonas Vingegaard destinato a dominare? Giulio Pellizzari punta al podio; Giro d’Italia 2026, Jonas Vingegaard: È un sogno che si realizza. Non penso di essere l’unico favorito. Ci sono tante tappe dure. Giro d’Italia, Jonas Vingegaard: Volevo attaccare per sfoltire il gruppo, ma era importante terminare in sicurezzaNonostante un grande spettacolo offerto in tandem con Giulio Pellizzari, Jonas Vingegaard ha terminato al sedicesimo posto la seconda tappa del Giro ... oasport.it Classifica Giro d’Italia 2026: sorpresa Silva in maglia rosa, Bernal guadagna su Pellizzari e VingegaardLa seconda tappa del Giro d'Italia 2026 ha regalato grandissimo spettacolo, animandosi dopo una caduta che ha coinvolto una trentina di uomini quando ... oasport.it Giulio Pellizzari risponde presente alla prima chiamata di Jonas Vingegaard #giroditalia dlvr.it/TSSHWB x.com Jonas Vingegaard inizia il Giro d'Italia con un'unghia dipinta per una causa importante reddit