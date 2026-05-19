Nelle ultime ore, Javier Martinez è tornato al centro dell’attenzione online grazie a un gesto condiviso sui social. Il pallavolista argentino ha suscitato emozioni tra gli utenti che hanno commentato e condiviso la sua dedica speciale. La notizia si è diffusa rapidamente, attirando l’attenzione di molte persone che hanno reagito alla sua azione. La sua presenza sui social e il suo comportamento sono stati oggetto di discussione tra gli internauti, che hanno apprezzato il momento condiviso.

Javier Martinez è tornato a far parlare di sé nel corso delle ultime ore. Il pallavolista argentino ha commosso il popolo del web per un gesto compiuto sui social. Tutto è iniziato quando il compagno di Helena Prestes ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dove ha oltre 300 mila utenti. Il 31enne di Cordoba ha voluto fare una speciale dedica ad una persona che considera come la sua nonna. Nel messaggio, Javier Martinez ha scritto le seguenti parole: "Per chi mi conosce sa che non ho mai avuto la fortuna di conoscere i miei nonni: motivi famigliari, discordanze, conflitti.. ma poco importa. Col passare del tempo la vita ha voluto farmi capire attraverso questo angelo (la nonna di Dylan) anche solo un briciolo dell'amore che un nonno o una nonna possono provare per i propri nipoti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Javier Martinez commuove il web: arriva una speciale dedica

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Javier Martinez, l'abbraccio con papà Mariano commuove il web

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