Javier Martinez, ex gieffino molto apprezzato dal pubblico italiano, ha recentemente condiviso un messaggio sui social network che ha suscitato emozioni tra i suoi follower. Il pallavolista argentino ha pubblicato una foto accompagnata da una didascalia che esprime gratitudine e affetto, attirando l’attenzione di molti utenti. La sua azione ha generato numerosi commenti e reazioni tra i fan.

Javier Martinez è tra gli ex gieffini più amati dal pubblico italiano. Il pallavolista argentino è tornato a far parlare di sé in queste ore per un tenero gesto social. In particolare, il 31enne di Cordoba ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram che ha commosso i suoi fans. L'uomo ha postato una foto in cui compare abbracciato al padre Mariano alla fine di una partita di pallavolo di qualche anno fa. Il compagno di Helena Prestes ha voluto così festeggiare la Festa del papà. Una foto che è arrivata al cuore dei suoi seguaci, che in rete hanno lasciato commenti di questo genere: "Che belli", "cucciolo" ma anche " Una persona d'oro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Javier Martinez, il tenero gesto social commuove i fans: cosa ha fatto

Articoli correlati

Javier Martinez e quel gesto per Helena Prestes che ha emozionato i fans: cosa ha fattoJavier Martinez continua a far parlare di sé a distanza di tempo dalla sua partecipazione al Grande fratello dove ha trovato una grande popolarità.

Helena Prestes sorprende Javier Martinez: cosa ha fatto l’ex gieffinaHelena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più unite dello spettacolo italiano.

Altri aggiornamenti su Javier Martinez

Argomenti discussi: Javier Martinez, disavventura a Terni: macchina graffiata da estranei sotto casa.

Javier Martinez, disavventura a Terni: macchina graffiata da estranei sotto casaHelena e Javier hanno raccontato cosa avrebbero fatto alla loro auto e sui social sono stati in molti a scagliarsi contro gli autori di questo gesto ... it.blastingnews.com

Javier Martinez, il futuro oltre la pallavolo: 'Ho altri progetti per la mia vita'Quella in corso potrebbe essere l'ultima stagione nella pallavolo per Javier Martinez, o meglio questo è quello che si è evinto dalle parole che il ragazzo ha usato in una recente intervista per ... it.blastingnews.com