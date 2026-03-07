Helena Prestes e Javier Martinez festeggiano una ricorrenza speciale. La influencer brasiliana e il pallavolista argentino si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello 2024. La coppia ha condiviso momenti di intimità e felicità pubblicamente sui social. La loro relazione è stata al centro dell’attenzione dei fan sin dal primo incontro in televisione.

La storia d'amore tra Helena Prestes e Javier Martinez continua col vento in poppa. L'influencer brasiliana e il pallavolista argentino si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello 2024. Proprio oggi 7 marzo, gli Helevier - così si fanno chiamare dai fans - celebrano un nuovo importante traguardo della loro relazione. In rete sono apparsi dei commenti di diversi utenti che hanno voluto celebrare i 13 mesi di storia d'amore di Helena Prestes e Javier Martinez come questi: "Il 7 sarà sempre tutto", "13 mesi di questo amore speciale." Anche la coppia ha celebrato questa speciale ricorrenza. Il 31enne ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui lo si vede all'interno di un ristorante di Terni insieme alla compagna, con in mano un mazzolino di fiori. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes e Javier Martinez celebrano una speciale ricorrenza: ecco quale

