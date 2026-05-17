Durante la conferenza stampa al Festival di Cannes 2026, l’attore ha affrontato vari temi, tra cui la situazione a Gaza e la violenza contro le donne. Ha parlato della concentrazione dei media e del ruolo dei modelli maschili nella società. Il suo intervento ha suscitato reazioni tra il pubblico e la stampa, attirando l’attenzione su questioni di attualità e di natura sociale. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo a future attività o progetti, limitandosi a commenti su temi di attualità.

Durante la conferenza stampa in programma al Festival di Cannes 2026, Javier Bardem ha attirato rapidamente le attenzioni di stampa e pubblico, con un discorso che ha toccato temi che vanno dalla concentrazione dei media alla mascolinità tossica. Ha espresso preoccupazione per la fusione tra Paramount e Warner Bros., chiedendosi chi controllerà l’informazione in un panorama sempre più monopolizzato. Dichiarazione “Chi controllerà effettivamente tutto questo, quello che ascoltiamo, quello che vediamo? È molto chiaro e sta crescendo di importanza con la tecnologia e i social network e i messaggi rapidi e sintetici che sono molto populisti”. –... 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Da Gaza alla violenza sulle donne: Javier Bardem sorprende Cannes 2026 con un duro sfogo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: “Hollywood vergogna. Susan Sarandon, Javier Bardem e Mark Ruffalo messi in una lista nera per essersi schierati con Gaza”: così Paul Laverty a Cannes 2026

Leggi anche: Javier Bardem senza paura a Cannes 2026: cosa ha detto su Gaza, Trump e gli altri leader mondiali

Javier Bardem, quando gli è stato chiesto perché continua a parlare contro il genocidio in Palestina: È divertente perché la domanda sarebbe: ‘come mai non dovrei farlo?’ Ho sempre pensato di avere microfoni e registratori che registrano la mia voce, e ho il reddit

Hollywood vergogna. Sarandon, Bardem e Ruffalo in una lista neraLo sceneggiatore di Ken Loach alla giuria di Cannes: Solidarietà a chi ha parlato di Gaza. Sono i migliori tra noi ... ilfattoquotidiano.it