Da Gaza alla violenza sulle donne | Javier Bardem sorprende Cannes 2026 con un duro sfogo
Durante la conferenza stampa al Festival di Cannes 2026, l’attore ha affrontato vari temi, tra cui la situazione a Gaza e la violenza contro le donne. Ha parlato della concentrazione dei media e del ruolo dei modelli maschili nella società. Il suo intervento ha suscitato reazioni tra il pubblico e la stampa, attirando l’attenzione su questioni di attualità e di natura sociale. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo a future attività o progetti, limitandosi a commenti su temi di attualità.
Durante la conferenza stampa in programma al Festival di Cannes 2026, Javier Bardem ha attirato rapidamente le attenzioni di stampa e pubblico, con un discorso che ha toccato temi che vanno dalla concentrazione dei media alla mascolinità tossica. Ha espresso preoccupazione per la fusione tra Paramount e Warner Bros., chiedendosi chi controllerà l’informazione in un panorama sempre più monopolizzato. Dichiarazione “Chi controllerà effettivamente tutto questo, quello che ascoltiamo, quello che vediamo? È molto chiaro e sta crescendo di importanza con la tecnologia e i social network e i messaggi rapidi e sintetici che sono molto populisti”. –... 🔗 Leggi su Screenworld.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: “Hollywood vergogna. Susan Sarandon, Javier Bardem e Mark Ruffalo messi in una lista nera per essersi schierati con Gaza”: così Paul Laverty a Cannes 2026
Leggi anche: Javier Bardem senza paura a Cannes 2026: cosa ha detto su Gaza, Trump e gli altri leader mondiali
Ospite del Salone del libro di Torino è David Grossman, scrittore israeliano che al tg3 dice: Siamo assuefatti all'occupazione di Gaza, non sappiamo come uscirne - Facebook facebook
Javier Bardem, quando gli è stato chiesto perché continua a parlare contro il genocidio in Palestina: È divertente perché la domanda sarebbe: ‘come mai non dovrei farlo?’ Ho sempre pensato di avere microfoni e registratori che registrano la mia voce, e ho il reddit
Hollywood vergogna. Sarandon, Bardem e Ruffalo in una lista neraLo sceneggiatore di Ken Loach alla giuria di Cannes: Solidarietà a chi ha parlato di Gaza. Sono i migliori tra noi ... ilfattoquotidiano.it