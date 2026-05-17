Da Gaza alla violenza sulle donne | Javier Bardem sorprende Cannes 2026 con un duro sfogo

Da screenworld.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la conferenza stampa al Festival di Cannes 2026, l’attore ha affrontato vari temi, tra cui la situazione a Gaza e la violenza contro le donne. Ha parlato della concentrazione dei media e del ruolo dei modelli maschili nella società. Il suo intervento ha suscitato reazioni tra il pubblico e la stampa, attirando l’attenzione su questioni di attualità e di natura sociale. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo a future attività o progetti, limitandosi a commenti su temi di attualità.

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Durante la conferenza stampa in programma al Festival di Cannes 2026, Javier Bardem ha attirato rapidamente le attenzioni di stampa e pubblico, con un discorso che ha toccato temi che vanno dalla concentrazione dei media alla mascolinità tossica. Ha espresso preoccupazione per la fusione tra Paramount e Warner Bros., chiedendosi chi controllerà l’informazione in un panorama sempre più monopolizzato. Dichiarazione “Chi controllerà effettivamente tutto questo, quello che ascoltiamo, quello che vediamo? È molto chiaro e sta crescendo di importanza con la tecnologia e i social network e i messaggi rapidi e sintetici che sono molto populisti”. –... 🔗 Leggi su Screenworld.it

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