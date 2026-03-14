Negli anni, molte coppie di attori sono diventate protagoniste delle cerimonie degli Oscar, tra queste ci sono Elizabeth Taylor e Richard Burton, Javier Bardem e Penelope Cruz, e anche Moore con Willis. Alcuni di loro hanno condiviso il palco delle premiazioni, mentre altri sono stati al centro dell’attenzione per le loro relazioni pubbliche. Tra le coppie più discusse ci sono anche i Brangelina e Zoe Saldaña con il marito Marco Perego.

Tra le star che saliranno sul palco ci saranno Anne Hathaway, Robert Downey Jr., Paul Mescal, Javier Bardem, Demi Moore e Zoe Saldaña. Sul tappeto rosso, attesa la coppia Kylie Jenner (28 anni) e Timothée Chalamet con l'attore 30enne alla sua terza nomination per Marty Supreme, dove interpreta un giocatore di ping-pong con grandi ambizioni. Aspettando gli Oscar 2026, ecco le coppie più innamorate di sempre sul red carpet: da Moore e Willis ai Brangelina, da Cruz e Bardem passando per i leggendari Burton e Taylor fino a Zoe Saldaña e il marito Marco Perego. Elizabeth Taylor e Richard Burton, 1970 Coppia leggendaria, la diva dagli occhi viola e l’attore shakespeariano hanno fatto un'apparizione iconica quando lei ha presentato il premio per il Miglior Film a Midnight Cowboy, indossando un diamante da 69,42 carati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Da Elizabeth Taylor e Richard Burton a Javier Bardem e Penelope Cruz: le coppie più iconiche degli Oscar

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