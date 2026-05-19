A volte guardo Penelope Cruz sulle riviste e penso | Oddio è davvero mia moglie? È così incredibilmente bella | la confessione di Javier Bardem

Javier Bardem ha recentemente condiviso un pensiero personale durante un'intervista, dichiarando di guardare le riviste e chiedersi se la donna che vede fosse davvero sua moglie. Ha descritto il suo senso di meraviglia di fronte alla bellezza di lei, sottolineando come a volte si sorprende di fronte alla sua immagine. La dichiarazione rivela un aspetto più intimo e spontaneo dell’attore, lontano dai riflettori, concentrandosi sui sentimenti che prova nei confronti della compagna.

“A volte guardo Penelope sulle riviste e penso: “Oddio, è davvero mia moglie? È così incredibilmente bella ”. Confessioni intime di un marito innamorato. Javier Bardem dismette per qualche istante i panni del contestatore pro-Pal e indossa quelli del marito innamorato. In una intervista rilasciata a Variety, l’attore spagnolo in queste ore presente sulla Croisette, ha voluto rendere omaggio alla sua amata consorte Penelope Cruz. Sposati dal 2010 dopo l’incontro sul set di Vicky Cristina Barcelona di Woody Allen, Bardem e Cruz li rivedremo di nuovo insieme diretti da Florian Zeller in un film che si intitola Bunker e che uscirà a fine 2026. L’attore spagnolo ha spiegato che è importante lavorare con la propria moglie sul set: “È una storia bellissima che ci aiuterà a vedere di nuovo le cose. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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