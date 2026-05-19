Jannik Sinner Ruud rivela | C' è una cosa da sapere quando si incontra lui

Da liberoquotidiano.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la finale degli Internazionali d’Italia, Casper Ruud ha commentato la prestazione di Jannik Sinner, sottolineando che, quando si incontra con lui, c’è un aspetto particolare da conoscere. La sua partita contro Sinner ha attirato l’attenzione, e il tennista norvegese ha confrontato il giovane italiano con i grandi del passato, come Djokovic, Nadal e Federer. Queste parole arrivano dopo un incontro in cui Sinner ha mostrato grande determinazione e solidità sul campo.

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Jannik Sinner come i “Big 3”, ovvero Nole Djokovic, Rafa Nadal e Roger Federer. A dirlo non è un osservatore qualunque, ma Casper Ruud, lo sconfitto nella finale degli Internazionali d’Italia contro un Jannik Sinner indomabile. Dopo il doppio 6-4 incassato sul Centrale del Foro Italico, il norvegese ha descritto il livello raggiunto dal numero uno del mondo con parole che pesano come un’investitura. “Il fatto è che è un giocatore incredibile — ha spiegato Ruud in conferenza stampa — Avendo affrontato tutti i migliori del circuito, penso che quando gioca al massimo non siano in molti a poter raggiungere questo livello, se ce n’è qualcuno. Carlos Alcaraz, certo, ma soprattutto loro due”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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