Jannik Sinner Ruud rivela | C' è una cosa da sapere quando si incontra lui

Durante la finale degli Internazionali d’Italia, Casper Ruud ha commentato la prestazione di Jannik Sinner, sottolineando che, quando si incontra con lui, c’è un aspetto particolare da conoscere. La sua partita contro Sinner ha attirato l’attenzione, e il tennista norvegese ha confrontato il giovane italiano con i grandi del passato, come Djokovic, Nadal e Federer. Queste parole arrivano dopo un incontro in cui Sinner ha mostrato grande determinazione e solidità sul campo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui