Jannik Sinner rivela | Tanto lavoro per tornare in forma e a Doha ho pensato troppo a una cosa…

Jannik Sinner ha spiegato di aver dedicato molto tempo al lavoro fisico per recuperare la forma, e ha ammesso di aver pensato intensamente a una cosa durante il torneo di Doha. La sua carriera recente si concentra su un dettaglio ricorrente, il raggiungimento delle semifinali, che si collega alle esperienze vissute nelle ultime due stagioni. La sua preparazione e le sfide affrontate sono al centro delle sue parole.

C’è un filo che lega le ultime due stagioni di Jannik Sinner al deserto californiano: si chiama semifinale. Nel 2023 e nel 2024 il numero due del mondo ha accarezzato il sogno di vincere a Indian Wells, fermato in entrambe le occasioni dallo spagnolo Carlos Alcaraz. Quest’anno torna con ambizioni intatte e una consapevolezza ancora più solida, deciso a prendersi il palcoscenico del primo Masters 1000 della stagione. Complice l’uscita anticipata a Qatar Open, Sinner è volato in California con qualche giorno di anticipo. Dallo scorso weekend lavora sui campi americani insieme al suo team e sotto la guida di Darren Cahill, per ritrovare subito feeling con un cemento storicamente insidioso. 🔗 Leggi su Oasport.it

